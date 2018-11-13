اتهام 4 محصلين باختلاس أموال كوبونات بيع مياه الشرب

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

اختلس 4 محصلين لكوبونات توزيع مياه الشرب المعدنية، جميعهم من جنسية آسيوية، نحو 6 آلاف درهم من المبالغ التي تحصلوا عليها من عملاء الشركة، حيث اعترف المتهمون خلال التحقيق الداخلية الذي أجرته الشركة بعد أن تبين لها وجود عجز واختلاف بين المبالغ المودعة وكميات المياه الموزعة على المشتركين.

الواقعة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تعود إحداثها إلى اظهار التقرير الحسابي الخاص بالشركة لدى التدقيق في عمليات بيع وتوزيع مياه الشرب، وجود نقص في دفاتر كوبونات المياه تحتوي على مجموعة من الكوبونات، كل دفتر قيمته 70 درهماً وباجمالي وصل إلى نحو 6 آلاف درهم.

حينها استدعت الشركة المتهمين الأربعة لمواجهته بالنتائج التي خلص إليها التقرير الحسابي عن الواقعة، حيث اعترفوا بارتكاب الجريمة، وعلى الفور تواصلت الشركة مع الجهات المعنية، والتي حضر وألقت القبض على المتهمين واحالتهم إلى النيابة العامة ومنها إلى المحكمة المختصة.

وخلال نظر القضية، أنكر المتهمون كافة الاتهامات المنسوبة إليهم، مطالبين من هيئة المحكمة منحهم أجلا للاطلاع على ملف القضية ولحضور محامي الدفاع، لتقرر المحكمة تأجيل الدعوي إلى جلسة 28 نوفمبر الجاري.