يستولون على 42 ألف درهم بتواقيع مزورة

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

استمعت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، في جلستها التي عقدت أمس، إلى دفوع ثلاثة متهمين من الجنسية الأفريقية، في قضية الاستيلاء على مبلغ 42 ألف درهم من ضحاياهم وتزوير تواقيع أشخاص آخرين لشراء بطاقات اتصالات هاتفية.

وشهدت الجلسة توجيه المتهمين الثلاثة التهم للمتهم الأول «ف. ا» بأنه المدبر الرئيسي في خداعهم بعد توجيههم لاستلام وتحويل مبالغ مالية عبر إحدى شركات الصرافة في الدولة بعد توقيعهم على أوراق استلامهم وتحويلهم تلك المبالغ خارج الدولة لحساب أشخاص آخرين.

وأنكر المتهم الأول التهم الموجهة إليه بتزوير توقيع اثنين من الجنسية الآسيوية لشراء بطاقات اتصالات هاتفية لاستخدامها في الإيقاع والتحايل على ضحاياه، والتي وقعت في شباكه إحدى السيدات والتي قامت بدورها بتحويل مبلغ 42 ألف درهم.