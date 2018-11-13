وفاة شخص إثر تدهور مركبة تفادت الاصطدام بحيوان سائب

المصدر: الشارقة - البيان

أدى حادث وقع على طريق الحمرية - أم القيوين إلى تدهور مركبة ذات دفع رباعي تقل «7» أفراد، ما تسبب في وفاة أحد ركابها، فيما أصيب الآخرون بإصابات بين المتوسطة والبسيطة، نتيجة محاولة السائق تفادي الاصطدام بأحد الحيوانات السائبة على الطريق.

وبحسب العقيد علي سعيد الجلاف مدير مركز شرطة الحمرية الشامل قال: لقد تلقينا بلاغاً في تمام الساعة 7:45 من صباح أمس يفيد بتدهور مركبة ذات دفع رباعي من نوع (لكزس أستيشن) على طريق الحمرية باتجاه إمارة أم القيوين.

وفور تلقي البلاغ هرعت إلى موقع الحادث دوريات المركز، والإسعاف الوطني، ولجنة الحوادث، والدفاع المدني، للتعامل الفوري مع الحادث، حيث كانت المركبة المتدهورة تقل عدد «7» عمال، من الجنسيتين الآسيوية والأفريقية، تراوحت إصاباتهم بين المتوسطة والبسيطة، فيما توفي أحدهم نتيجة الحادث، وعلى الفور تم نقل المصابين والمتوفى إلى مستشفى خليفة بإمارة عجمان.

وأوضح العقيد الجلاف، أن السبب الرئيسي لتدهور المركبة حسب إفادة السائق قد نتج عن محاولته تفادي الاصطدام بأحد الحيوانات السائبة على الطريق، مما تسبب في تدهور المركبة ووقوع الإصابات.