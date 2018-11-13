3 أشهر حبساً والإبعاد لخادمة سرقت 5 آلاف درهم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس 3 أشهر للمتهمة (ك، ي، ت) أفريقية الجنسية تبلغ من العمر 31 عاماً وذلك لقيامها بسرقة مبلغ 5000 درهم من كفيلها وهروبها من المنزل بعد السرقة.

وتشير ملابسات القضية إلى أن الشاكي ذكر بأن الخادمة كانت تعمل معه قبل 6 سنوات في منزله وفي أحد الأيام استيقظ أهل بيته ولم يجدوا الخادمة في غرفتها وتم البحث عنها في جميع أرجاء المنزل فلم يجدوها، وتبين لهم بأنها قامت بأخذ حافظة النقود الخاصة برب المنزل ثم لاذت بالفرار قبل شروق الشمس، وعند دخولهم إلى غرفتها وجدوا حافظة النقود خاوية وقد أخذت ملابسها وأغراضها قبل مغادرتها المنزل. وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها أخذت حافظة النقود الخاصة برب المنزل وكانت موجودة في ملابسه.