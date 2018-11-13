وفاة اثنين بحريق في منزل بالشارقة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض



اندلع حريق بمنزل في منطقة ميسلون بالشارقة نتج عنه إصابات بليغة لأسرة آسيوية تقطن المنزل وتم نقلهم عبر الاسعاف الوطني الى مستشفى الكويت بالشارقة .

وقال الرائد هاني راشد الدهماني رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة بإدارة الدفاع المدني في الشارقة إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند التاسعة و43 دقيقة من مساء اليوم يفيد بوقوع حريق في أحد البيوت بمنطقة ميسلون وعلى الفور تحركت فرق الإنقاذ من مركز الإدارة ومركز سمنان ومركز الميناء وتبين أن الحريق انتقل الى المبنى المجاور كما أن فرق الانقاذ تمكنت من السيطرة على الحريق والحيلولة دون انتقاله إلى المباني المجاورة الأخرى .

وقال انه خلال عملية الانقاذ تبين وجود إصابات مختلفة فتم نقل الحالات الى مستشفى الكويت بالشارقة عبر الاسعاف الوطني وجار عملية تبريد الحادث ومن ثم تسليمه للجهات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث .

وأكد الرائد هاني أنه تم السيطرة على الحريق عند العاشرة و17دقيقة مساء مبيناً أن الحادث أسفر عن حالتي وفاة لامرأة وطفل آسيويين.