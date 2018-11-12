شجار بين صديقين آسيويين ينتهي بوفاة أحدهما

المصدر: دبي-رامي عايش

كشفت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، عن حادثة وفاة شاب آسيوي نتيجة تعرضه لاعتداء بالضرب من قبل صديقه الذي دفعه أرضا أثناء شجار بينهما، فسقط وتعرض إلى إصابات ونزيف أدى إلى وفاته.

وبحسب التحقيقات النيابية في هذه القضية فإن المتهم ينحدر من جنسية آسيوية، ويعمل بوظيفة ممرض، تشاجر مع المجني عليه نتيجة أسباب تتعلق برغبات مخلة بالآداب، استنكرها "الجاني" الذي دفعه على الفور فسقط على الأرض، قبل أن يحضر أشخاص آخرون فرقوا بينهما.

وتضيف التحقيقات أن المتهم غادر المكان بعد فض الشجار مع المجني عليه، ليتفاجأ بعد عودته بنحو نصف ساعة بأن "الأخير" قد فارق الحياة، وأن أحد الأشخاص الذين تدخلوا للتفريق بينهما، أبلغ الشرطة التي حضرت إلى المكان، وألقت القبض على المتهم الذي حاول التنصل من الجريمة، بأن اختلق رواية مغايرة للواقعة، مقررا بأنه طورد والمجني عليه من قبل آسيويين " اعتدوا على الضحية بالضرب حتى توفي".