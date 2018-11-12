شرطة الفجيرة تضبط قائد مركبة هارب تسبب في وفاة شخص

المصدر: البيان الإلكتروني

تمكنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة متمثلة بمركز شرطة مسافي الشامل من إلقاء القبض على قائد مركبة تسبب في دهس شخص أدى إلى وفاته من الجنسية الآسيوية وتعود تفاصيل الحادث إلى ورود بلاغ لغرفة العمليات يفيد عن وقوع حادث دهس وهروب قائد المركبة، وذلك بشارع الشيخ مكتوم وعلى الفور تحركت دورية المرور إلى مكان الحادث واتضح هروب قائد المركبة تاركاً المجني عليه بالطريق ولا توجد أي دلائل أو شهود عيان قد تساعد رجال المرور إلى التوصل للمتهم.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى مسافي وبعد إجراءات البحث والتحري حول ملابسات الحادث تم القبض على قائد المركبة ومن خلال التحقيق معه اعترف بالتهم المنسوبة إليه وإحالة المتهم إلى نيابة المرور لاتخاذ الإجراءات القانونية.