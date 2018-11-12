«قضاء أبوظبي» توقف قيد 5 خبراء بناء على تقييم أداء مهامهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قررت لجنة شؤون الخبراء بدائرة القضاء في أبوظبي، وقف قيد خمسة خبراء، بناءً على ما انتهت إليه أعمال التقييم والتفتيش الفني على أداء مهامهم وواجباتهم في القضايا المحالة إليهم من الجهات القضائية والتحكيمية وفق اللوائح والضوابط المعمول بها.

وأكدت اللجنة خلال اجتماعها لشهر نوفمبر الجاري، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المتابعة الدقيقة لأداء وتقييم الخبراء لضمان الكفاءة والحيادية في إنجاز مهامهم، حيث خصصت مكتباً فنياً بإدارة شؤون المحاماة والخبراء يتولى التفتيش والتدقيق على الخبراء المقيّدين في دائرة القضاء، وذلك من خلال جمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفايتهم ومدى حرصهم على أداء الواجبات المنوطة بهم، وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم.

وأشارت إلى اختصاص المفتشين الفنيين برفع تقارير فنية من خلال إجراء تدقيق وتفتيش دوري على أعمال الخبراء في القضايا المحالة إليهم من الجهات القضائية والتحكيمية، وذلك من خلال دراسة التقارير التي قدمها الخبراء في القضايا التي صدرت فيها أحكام باتة أو عينات منها، بحيث تشمل الدراسات التي قام بها الخبير ومدى كفايتها واستيفائها العناصر اللازمة، ومدى التقيد بالحكم التمهيدي الصادر من المحكمة المختصة بالإحالة إلى الخبرة الفنية ودراسة النتيجة التي انتهى إليها الخبير.

ولفتت اللجنة إلى إعداد خطة سنوية للتفتيش والتقييم لأعمال الخبراء.