يستوليان على 800 ألف درهم بادعاء امتلاك علامة تجارية

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أحالت النيابة العامة متهمين من جنسية آسيوية إلى محكمة أبوظبي الابتدائية، تتهمهما بممارسة نشاط احتيالي، عبر نشر إعلانات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يفيدان فيها بأنهما يمتلكان عقد «فرنشايز» والمعروف باسم نظام الامتياز في استخدام العلامة التجارية، نجحا من خلالها في الاحتيال على 21 شخصاً والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت الـ 800 ألف درهم.

وقالت المحامية مريم الشامسي المدعية بالحق المدني والحاضرة عن المجني عليهما: «إن تفاصيل القضية تعود إلى قيام أحد المتهمين، بنشر إعلانات عبر موقع «فيسبوك» يدعي من خلالها امتلاكه لسلسلة مطاعم شهيرة، وأنه يمتلك كافة الأوراق والمستندات التي تثبت أحقيته في العلامة التجارية، داعياً في إعلانه الجمهور إلى الاستثمار في هذه العلامة التجارية، ودفع الأموال».