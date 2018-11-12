شرطة الفجيرة تساعد سيدة عربية عبر «انستغرام»

المصدر: الفجيرة - البيان

استقبل اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة، المواطنة المصرية ياسمين الحربي في مكتبه، التي قدمت من جمهورية مصر العربية قاصدة تقديم الشكر لشرطة الفجيرة، حيث قامت بتسليم القائد العام درعاً تذكارية، معربة عن امتنانها وشكرها على مهنية تعامل رجال الشرطة بالفجيرة مع طلبها الذي قدمته عبر الانستغرام.

وتجلت قصة ياسمين الحربي في معاناتها مع شخص منذ عام 2008، إذ قامت برفع قضية مدنية بحقه في إحدى الإمارات تطالبه بمبالغ مالية وقد كلفت أحد الأشخاص بمتابعة قضيتها داخل الدولة قبل أن تعود لبلدها، إلا أنه تمت المماطلة في متابعة قضيتها، كما لم يتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة لتنفيذ الأمر القضائي، إضافة إلى قيام المدعى عليه بتغيير اسمه في المحيط الذي يعمل به وما كان منها إلا أن تلجأ لشرطة الفجيرة عبر برنامج الانستغرام.

وأفادت الحربي بأنها أرسلت رسالة خاصة عبر انستغرام للشرطة تطلب المساعدة وتشرح فيها شكواها، وتطالب بالقبض على المدعى عليه المتخفي باسم مستعار طوال تلك السنوات، ولم تكن تتوقع أن يتم الاستجابة للرسالة خلال 3 دقائق حسب إفادتها، وأن يتم التواصل معها فوراً والتعامل معها كأنها حاضرة شخصياً، حيث كانت تتوقع أن هذه البرامج إخبارية في أغلب الجهات وليست خدمية.

وأضافت أنه على الفور تعامل القائمون على انستغرام شرطة الفجيرة مع طلبها، وأبلغوها بالإجراءات الصحيحة، التي يفترض القيام بها مع الجهات القضائية لاستصدار أمر تنفيذ بحق المدعى عليه للتمكن من ضبطه، وتمت المتابعة معها إلى أن تم القبض على المدعى عليه.

وثمن القائد العام تكبد المواطنة الحربي عناء السفر وقدومها لشرطة الفجيرة للشكر، موضحاً أن هذا واجب رجال الأمن الأساسي ولا يتطلب تقديم الشكر عليه.