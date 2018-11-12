سنة حبساً لسارقي عملاء البنوك عبر تهشيم زجاج المركبات

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان، بالحكم بحبس سنة والغرامة، لثلاثة أفارقه تخصصوا في سرقة عملاء البنوك في عجمان، وقيامهم بتهشيم زجاج المركبات والاستيلاء على الأموال من داخل المركبات الخاصة، والهروب من موقع الجريمة، كما قضت المحكمة بإبعادهم عن البلاد بعد انتهاء فترة العقوبة.

وتشير ملابسات القضية، بقيام كل من (م، ل، ك) يبلغ من العمر 35 عاماً، و(س، ك، ف) 36 عاماً، (ع، ش، د) 31 عاماً، وجميعهم من الجنسية الأفريقية، بكسر الزجاج الأمامي للجهة اليمني لمركبة المجني عليه، وكسر الدرج وسرقة مبلغ 22.400 درهم، ومبلغ 2000 ريال سعودي.

وأفاد المتهم الأول بأنه كان يراقب على امتداد شارع البنوك، وكان مع أربعة أشخاص من نفس الجنسية، يقومون بتنفيذ عمليات السرقة، ثم قام المتهم الثاني بعملية كسر زجاج مركبة بيضاء صغيرة، قام صاحبها بالدخول لأحد المحلات التجارية بعد خروجه من البنك، وسرق المتهم الثاني المبلغ المالي الموجود في المركبة، وكان نصيبه 5000 درهم.

من جانبه، أفاد الشاكي بأنه قام بسحب مبلغ 22.400 من أحد البنوك، يقع على امتداد شارع الشيخ خليفة في عجمان، ووضع المبلغ في الدرج، إلى جانب 2000 ريال سعودي موجودة سلفاً، ثم توجه بمركبته إلى أحد المحلات التجارية على نفس الشارع، وفوجئ عند خروجه بكسر الزجاج واختفاء المبلغ من الدرج. كما ثبت بمحضر الضبط الخاص بالمتهمين، أنهم يستخدمون آلة حادة لكسر الزجاج من الجهة اليمني للمركبات، ليتسنى لهم فتح الباب وسرقة الأموال.