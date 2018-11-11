يهدد ابن عمه بالقتل بصورة مسدس عبر «فيسبوك»

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنح الشارقة، قضية شخص آسيوي، اتهم ابن عمه بتهديده بالقتل عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث تفاجأ بإرسال المتهم صورة على صفحته، تحمل رسمة مسدس.

وقال المجني عليه إن خلافاً نشب بينه وبين ابن عمه قبل قرابة 5 سنوات، واتسمت علاقتهما منذ ذلك الحين بالرسمية، مشيراً إلى أنه تفاجأ أثناء متابعته لصفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أن ابن عمه أشركه في صورة مسدس، ما جعله يتخوف من احتوائه على مضامين تهديد بالقتل، وعليه، قام بإبلاغ الشرطة التي تحققت من الواقعة، فيما وجهت المحكمة للمتهم الذي مثل أمامها، تهمة التهديد، أنكرها جملة وتفصيلاً، وقال: إن المقصود باستلام الصورة شخص آخر، وكانت على سبيل الدعاية لا أكثر، وأن ابن عمه غير صادق في ادعائه، وأنه اتهام كيدي، لخلاف سابق بينهما، جرى قبل سنوات.

وذكر المشتكي أن ابن عمه الآخر، أكد له أن المتهم يضمر له الشر، وقصد إرسال هذه الصورة له، ولم تكن بالخطأ أو لشخص آخر تشابه اسمه باسم المجني عليه، كما ادعى المتهم، وعليه، حجزت المحكمة القضية للحكم ليوم 12 ديسمبر المقبل، ومنحت المتهم والمجني عليه بتقديم مذكرات دفاعية خلال أسبوع من تاريخ الجلسة.