"مقلب" يتسبب في إلقاء القبض على منفذه

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

حجزت محكمة أبوظبي الابتدائية، قضية شاب، متهم باستيقاف فتاة خليجية وتهديدها وتخويفها بهدف سرقتها، إلى جلسة 14 نوفمبر الجاري.

الشاب أفاد في أقوالة أمام هيئة المحكمة، أن الواقعة لا تعدو سوى أن تكون "مقلبا" أعدوه لممازحة فتاة اعتقد في بادئ الأمر أنها شقيقته، وذلك بعد أن ترجلت من السيارة التي كانت تقودها، وهي ذات نوع السيارة التي تقودها شقيقته، موضحاً بأن مواصفات الفتاة وشقيقته من حيث الطول والحجم متشابهتان، وأنه قام بتنفيذ "المقلب" خلال فترة المساء وفي منطقة مظلمة لا توجد بها إنارة جيدة.

شرعت حينها في تهديدها، بغية الحصول على مبلغ ألفي درهم، وعندما أظهرت لها وجهي لكي تتعرف على شخصيتي، تبين لي بأنها فتاة أخرى، وليست شقيقتي، حينها اعتذرت منها لقيامي بهذا "المقلب"، وطلبت منها مسامحتي، لأعود بعدها إلى سيارتي وأغادر المكان.

بعد مغادرة الشاب للموقع، اتصلت به الشرطة، والتي طلبت منه الحضور، ليتبين له بأن الفتاة قامت بإبلاغ الجهات المعنية عن الواقعة، وتزويدهم برقم لوحات السيارة التي يقودها.

لمجني عليها هي شقيقته وأنه أراد أن يمازحها وعندما اكتشف بانها ليست شقيقته توقف عن تنفيذ ذلك "المقلب"، موضحاً بأنه إذا كان موكله يرغب في ارتكاب جريمة سرقة، لكان قد سرق مصوغات الفتاة الذهبية التي كانت بحوزتها.