يزوّر بيانات ناقته لإشراكها في سباق الهجن بعد حظرها

المصدر: دبي - رامي عايش

أحالت النيابة العامة موظفاً خليجياً إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي، أمس، بتهمة تزوير بيانات خاصة بناقة له محظور مشاركاتها في سباقات الهجن، بأن نزع الشريحة الإلكترونية الخاصة بها والتي تحتوي على بياناتها واسمها الحقيقي، وأعاد تقديمها إلى الجهة المختصة بالسباقات ببيانات واسم جديد.

وجاء في تحقيقات النيابة العامة، بعد استماعها إلى شهادة مسؤول في اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، أن المتهم أحضر إلى النادي في شهر أكتوبر العام الماضي الناقة، من أجل تغيير بيانات سنها من 3 سنوات إلى 4 سنوات، إلا أنه تم الاشتباه في بياناتها وسنها الحقيقية؛ كونها تشبه بيانات ناقة أخرى، وتبين أن «اتحاد» الهجن، قد أوقف مشاركتها في السباقات لمدة ستة أشهر نتيجة «استخدامها مواد محظورة»، وأن صاحبها دفع غرامة استخدام هذه المواد الممنوعة.

كما دلت التحقيقات، أن المتهم البالغ من العمر 31 عاماً أتلف الشريحة السابقة للناقة، وأجرى تزويراً في البيانات المتعلقة بعمرها واسم المالك وأدخلها إلى شريحة جديدة بصورة مخالفة بقصد التضليل، بعد أن انتزع الشريحة القديمــة من مكانها؛ بمساعدة طبيب بيطري، أو جهاز قارئ.