تعتدي على طليقها بالسب وتمنعه من رؤية ابنته

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

اشتكى شاب (عربي الجنسية) طليقته أمام محكمة جنح الشارقة، وقال إنها تهجمت عليه بالسب والقذف بمساعدة والدها، أثناء تواجده أمام إدارة حماية حقوق الطفل التابعة لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لتنفيذ حق الرؤية الذي منحته إياه محكمة الأسرة في الشارقة بشكل أسبوعي بعد لجوئه لها على خلفية منع زوجته السابقة له رؤية ابنته لمدة عامين متتاليين وفقاً لأقوال المجني عليه.

وقال الشاكي الذي مثّل أمام المحكمة، صباح أمس، بحضور «المتهمة»، إن زوجته السابقة ووالدها قاما بسبه وقذفه ومحاولة الاعتداء عليه إثر مشادة كلامية حدثت بينهما على خلفية رفضها تنفيذ أمر المحكمة الذي سمح له بمشاهدة ابنته داخل إدارة حماية حقوق الطفل بشكل أسبوعي على اعتبار أنه حق كفله له القانون، وتعنتها لمدة عامين ما حرمته من رؤية ابنته، وأثناء حديثه معهما أمام إدارة حقوق الطفل تهجمت عليه المتهمة هي وأبوها «جد الطفلة».

وقال المجني عليه، إن المشكلة حدثت بسبب عدم سماح طليقته له برؤية طفلته رغم أن المحكمة الشرعية بالشارقة حكمت له برؤيتها ليوم واحد في الأسبوع، فتوجه إلى إدارة حماية حقوق الطفل لتنفيذ حق الرؤية، وأوضح أنها سبته وعمدت إلى استفزازه وقالت أمام المحكمة إذا كان هناك كاميرات مراقبة في المكان فإنني أطالب بتفريغ ما فيها لإثبات تجنيه عليها. وتم تأجيل القضية لـ 19 الجاري لتمكين المتهمة من تقديم دفاعها.