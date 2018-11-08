يفتعلون حوادث مرورية للحصول على أموال التأمين

المصدر: أبوظبي - البيان

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها المنعقدة أمس، النظر في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسيات آسيوية، بافتعال حوادث مرورية، بغية التحايل والنصب على شركة التأمين، والحصول على مبالغ مالية منها دون وجه حق.

وكانت النيابة العامة، قد أحالت المتهمين إلى القضاء، بعد ورود بلاغ من إحدى الجهات المحلية، يفيد باشتراك المتهمين في اختلاق حوادث مرورية مزعومة في ما بينهم، والادعاء خلافاً للحقيقة، بأنها وقائع حدثت بالفعل من دون تعمد.

وبسؤال هيئة المحكمة للمتهمين عن الواقعة خلال جلسة أمس، اعتصم المتهمون بإنكار كافة التهم المنسوبة إليهم، وقال المتهم الأول: إن الحادث المروري الذي اتهم بافتعاله، وقع بالفعل ولم يقم باختلاقه. وقرر قاضي المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة 19 الجاري.