تطبيق خفض السرعات أثناء التقلبات الجوية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت لجنة السلامة المرورية في أبوظبي، البدء في تطبيق منظومة تخفيض السرعات أثناء الظروف الجوية المتقلبة، التي تشمل «الضباب والرياح والغبار والأمطار» في إمارة أبوظبي، وتعمل على خفض السرعات المقررة حالياً على الطرق وتنزيلها إلى 80 كم/‏‏‏الساعة (في حال انخفاض الرؤية عن 200 متر تقريباً)، وذلك ضمن خطتها الاستباقية لتوفير أفضل الممارسات في توفير السلامة المرورية خلال تلك الظروف.

تناسب

وأوضحت، أن تعديل السرعات على الطرق يتناسب مع الحالة المرورية في الظروف الجوية المتقلبة، التي من بينها الضباب ويتم تحديده من خلال الأبراج الذكية على طريقي الشيخ راشد بن سعيد (أبوظبي دبي) وطريق الشيخ خليفة (السعديات)، حيث تصبح السرعات «المعدلة» وقت الضباب هي السرعات القانونية للسير على الطرق إلى حين وضوح الرؤية الأفقية، ومن ثم الرجوع للسرعات الموضحة على اللوحات المرورية على الطرق، بما يعزز أمن وسلامة السائقين في تلك الأوقات.

أما الطرق التي لم يتم تغطيتها بالأبراج الذكية، سيتم تركيب لوحات سرعة ثابتة مزوّدة بإشارة ضوئية تنبيهية تنبه السائقين بالبدء في تخفيض السرعة إلى 80 كم/‏‏‏ساعة، ويتم بذلك ضبط أجهزة ضبط السرعات على الطريق بنفس سرعة اللوحة الجديدة.

حلول

وأكدت اللجنة، الحرص على الاستفادة من الحلول الاستشرافية من خلال توظيف الأنظمة والبرامج المتطورة في التوعية الذكية، ونشر رسائل إرشادية متغيرة للسائقين عبر الأبراج الذكية، تشمل نصائح مرورية بإجراءات القيادة الآمنة وحالة الطريق.

وأشارت كذلك إلى الاستفادة من المنظومة الوطنية للإنذار المبكر والتي تم تفعيلها مؤخراً، بحيث تعمل على إرسال رسائل تنبه السائقين على الطرقات السريعة والقاطنين في المناطق المجاورة بضرورة توخي الحيطة والحذر في حالات تشكل الضباب وتقلبات الطقس عموماً، أو عند وجود حوادث معرقلة لحركة السير وغيرها من الإرشادات التي تعمل على رفع مستوى السلامة على الطرق.

رصد

وسيتم رصد انخفاض الرؤية على معظم الطرق السريعة من خلال عدة قنوات، وهي المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ومجسات الرؤية في الأبراج الذكية والدوريات المرورية على هذه الطرق. وبناء عليه سيتم تحديد إطار لمساحة جغرافية أكبر تشمل المناطق المجاورة وإرسال رسائل نصية تحذيرية على الهواتف النقالة من خلال منظومة الإنذار المبكر. ولاحقاً لذلك، يتم تخفيض سرعة ضبط أجهزة ضبط السرعات إلى السرعة المذكورة سرعة 80 كم/‏‏‏ساعة.

ودعت اللجنة السائقين إلى ضرورة الالتزام بالرسائل الإرشادية المرسلة إليهم عبر الأبراج الذكية وبلوحات السرعة الثابتة ذات الإضاءة التحذيرية والرسائل التنبيهية الواردة إليهم على أجهزتهم المحمولة، وحثهم على التوقف التام وعدم التحرك في حالة انعدام الرؤية، وضرورة زيادة مسافة الأمان بين المركبات لتفادي حوادث الصدم بالمركبات الأمامية، وعدم التجاوز والانتقال من مسرب إلى آخر في حالة عدم وضوح الرؤية.

تقلبات الطقس

عقدت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان اجتماعاً تنسيقياً مع المركز الوطني للأرصاد والزلازل بحضور العميد عبد العزيزعلي الشامسي ونائبه العميد راشد جاسم مجلاد وعدد من الضباط، للوقوف على جاهزية الإدارة لمواجهة تغيرات الأحوال الجوية والاطلاع على تقارير تقلبات الطقس.

قدم ماجد الشيكلي رئيس التنبؤات البحرية بالمركز شرحاً حول آلية عمل مركز الوطني للأرصاد ومتابعة أحوال الطقس مثل توقعات سرعة الرياح واضطراب البحر وتوقعات الأمطار بالإضافة إلى عمليات الاستمطار الصناعية وقياس جودة الهواء. عجمان - وام