إصابة فتاة بالتهابات في العين بعد زيارة صالون تجميل

المصدر: أبوظبي – موفق محمد :

أصيبت فتاة، بالتهابات حادة واحمرار شديد في عينيها، بعد استخدامها "مثبت رموش" في صالون تجميل بأبوظبي، حيث تبين من خلال عملية الفحص الفني لمكونات المواد المستخدمة بأنها مصنعة من مواد خطرة.

الواقعة التي نظرتها محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، تعود تفاصيلها إلى توجه فتاة إلى أحد صالونات التجميل، للحصول على مجموعة من الخدمات التي يقدمها المركز، ومنها خدمة "تثبيت الرموش الصناعية"، وبعد عودتها إلى المنزل، بدأت الفتاة بالشعور بحساسية شديدة في عينيها، تطورت بعد ذلك إلى التهابات وآلام شديدة، لتتوجه على إثرها للمستشفى التي عزت لها السبب إلى استخدامها مادة خطرة في تثبيت "الرموش الصناعية".

وعلى الفور قامت الفتاة بفتح بلاغ حول الواقعة، لتشرع الجهات المعنية في التحقيق في الواقعة والتواصل مع صاحب مركز التجميل وإحالتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في الدعوة.

وخلال جلسة أمس، التمس صاحب مركز التجميل من هيئة المحكمة الحكم بالبراءة من الاتهام المنسوب إليه، وأفاد بأن الفتاة لم توضح عند حضورها للمركز، للعاملين فيه بأنها تعاني من حساسية في منطقة العين، لافتاً إلى أن سبب إصابتها يعود إلى إهمالها وعدم انتباهها، حيث قامت بفرك عينيها قبل أن تزيل بقايا المادة المثبتة، الأمر الذي أدى إلى تسربها إلى العين وبالتالي إصابتها بالحساسية، ليقرر قاضي المحكمة بعد مداولات حجز الدعوي للحكم إلى جلسة 20 الجاري.