عامان حبساً لعربي حاول قتل صاحب شركة لإيقافه عن العمل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قضت محكمة جنايات عجمان بالحبس عامين على المتهم (ا - ع) عربي الجنسية يبلغ من العمر 34 عاماً، شرع في قتل المجني عليه عربي الجنسية، وصاحب إحدى الشركات وذلك مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بسبب إيقافه عن العمل، كما قضت المحكمة بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذه العقوبة.

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد النية على ذلك، وأعد العدة اللازمة لتنفيذ عملية القتل فقام بجلب سكينة وسلسلة حديدة وارتدى قناعا أسود وحضر إلى مقر سكن المجني عليه وترصد له قبل ثلاثة أيام من الواقعة وتعرف على الأوقات التي يخرج منها من منزله وأين يوقف مركبته في البناية التي يسكن بها وبعد جمع كل المعلومات لتنفيذ الجريمة البشعة.

وبعد مضي ثلاثة أيام شاهد الجاني المجني عليه يخرج من شقته متوجهاً نحو مركبته في موقف البناية ثم داهمه داخل مركبته ولكمه بواسطة سلسلة حديدية على وجهه، وعند محاولة المجني عليه الهروب منه ومقاومته ونزع المتهم القناع من وجهه فتعرف عليه المجني عليه بأنه كان يعمل لديه في شركته وقال له المتهم سوف أقوم بقتلك وقام بطعنه في فخذه ثم حاول الهروب منه إلا أن المتهم لحق به مرة أخرى وطعنه طعنات عدة غائرة في ظهره قاصدا بذلك قتله فاحدث به إصابات عميقة، وبعدها سرق هاتفه المتحرك ولاذ بالفرار من المكان.

وأفاد حارس البناية بأن شخصا أخبره بأن هنالك مشاجرة في موقف المركبات وعند حضوره وجد المجني عليه تسيل منه الدماء فاتصل بالشرطة والإسعاف الوطني وتم نقله إلى المستشفى.