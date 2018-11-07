«استئناف أبوظبي» تنظر في قضية انهيار سقف موقف للمركبات

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

حددت محكمة استئناف أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، يوم 16 من ديسمبر المقبل، موعداً لحضور أعضاء لجنة الخبراء المنتدبة، للنظر في حيثيات انهيار سقف لمواقف مركبات إحدى المجمعات السكنية الواقعة في منطقة خليفة «أ».

وتعود تفاصيل القضية إلى الأول من شهر أكتوبر من عام 2012، حين تعرض موقف سيارات في مجمع سكني، يضم نحو 33 بناية سكنية إلى انهيار على مساحة 1400 متر مربع تقريباً وسقوطه إلى نحو مترين إلى باطن الأرض، مما أدى إلى تضرر 8 مركبات كانت متوقفة في المكان دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

وفي اليوم التالي للحادث أصدرت النيابة العامة، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة، حيث بدأت اللجنة المشكلة عملها فوراً، وانتقلت إلى مكان الحادث، كما قررت النيابة العامة طلب كل من استشاري المشروع والمقاول المنفذ ومهندس البلدية للوقوف على أسباب الحادث، ليتم في النهاية إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.