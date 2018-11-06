شرطة أبوظبي تحذر من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية

المصدر: البيان الإلكتروني

حذر المقدم علي النيادي نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي في حديث لقناة الإمارات من سرقة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفق حيلة "المغنطة" الالكترونية عن قرب، التي أظهرت وجود نقاط ضعف، وثغرات أمنية في الخارج، تتسبّب بتسريب واختراق بيانات عملاء البنوك. ‫

وأضاف أن سرقة البطاقة الائتمانية تكون عن طريق تثبيت كاميرا في الأعلى تستطيع الوصول إلى الرقم السري حال إدخاله، مؤكداً أن هذه الحالة غالباً ما تكون في الدول الضعيفة أمنياً.

ووجه النيادي نصيحة للمسافرين عند استخدام البطاقة الائتمانية في أجهزة "آي تي إم" والتأكد من عدم وجود كاميرات، واستخدام البطاقة المدفوعة عند التعاملات عن طريق الإنترنت.

وأشار نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة أبوظبي إلى أنه في حال وقوع تعرض العميل للسرقة عن طريق البطاقة الائتمانية عليه إبلاغ الشرطة وكذلك البنك التابع له.