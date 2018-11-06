شرطة أم القيوين تحظر مرور الشاحنات على شارع الاتحاد

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

أعلنت الإدارة العامة للمرور والدوريات بشرطة أم القيوين، حظر مرور الشاحنات والمركبات الثقيلة على شارع الاتحاد للقادمين من منطقة الحمرية وشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة الشارقة إلى مخرج 90، وذلك حتى إشعار آخر.

وبيّنت أن تطبيق الحظر جاء للحد من تكدس الشاحنات على تلك الشوارع، وتخفيف الاختناق والازدحام المروري الذي تشهده مداخل ومخارج الإمارة، خصوصاً في الفترة الصباحية، ولتسهيل حركة السير، وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطرق.

وأضافت، إنه تم تنبيه سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة بالحظر، ووضع لوحات إرشادية على شارع الاتحاد تبين ذلك، كما تم نشر رسائل توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف إيصالها إلى أكبر شريحة ممكنة من قائدي المركبات.