سنتان حبساً لعربي حاز وتعاطى مخدرات

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

خفضت محكمة استئناف أبوظبي، الحكم الصادر بحق متهم (عربي الجنسية)، ثبت حيازته وتعاطي المواد المخدرة، من الحكم المؤبد إلى الحبس سنيتن عن التهمة المنسوبة إليه، وإلزامه بالمصاريف القضائية. وقبلت محكمة الاستئناف، الطلب بتعديل الحكم الذي أصدرته أول درجة، بمعاقبة المتهم عن ثلاث تهم، الأولى بالسجن المؤبد لحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار، والتهمة الثانية بحيازة مؤثر عقلي (ميثامفيتانمين)، والتهمة الثالثة تعاطي مؤثرات عقلية (مستقلب التيتراهيدروكنابنيول)، المادة الفعالة في الحشيش، ومادة (ميثامفيتانمين وأمفيتامين والبرازولام).

وكانت المحامية عبير الدهماني وكيلة المتهم، قد دفعت خلال مرافعتها، بانتفاء أركان الجريمة بشقيها، لعدم وجود أي دليل على الاتجار، وطلبت تعديل أمر الإحالة، ليصبح حيازة بقصد التعاطي، ودفعت ببطلان إذن القبض والتفتيش، لعدم وجود أي تحريات جدية حول الواقعة، كما دفعت ببطلان المضبوطات، وبطلان اعترافات المتهم بتحقيقات النيابة العامة، لعدم وجود أي عملية اتجار حول الواقعة.