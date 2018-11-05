ضبط بضائع مقلّدة بقيمة 100 مليون درهم بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

ضبطت شرطة أبوظبي بضائع مقلدة تزيد قيمتها على 100 مليون درهم، لنحو مليون و375 ألف قطعة في الأسواق التجارية، تضمنت 31 صنفاً لأسماء ماركات عالمية مرموقة، وذلك خلال 9 أشهر من العام الجاري.

وصنفت تلك البضائع إلى مشغولات وحُلي ذهبية وأجهزة طبية، وزيوت مختلفة لمركبات، ولوازم تدخين منها الإلكتروني، وأكسسوارات متنوعة، وملابس عطورات ونظارات وساعات وحقائب ومحافظ وغيرها من البضائع التي حملت ضمانات وهمية.

وأوضح العميد محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة، أن الضبطيات تعامل معها فرع الجرائم الاقتصادية في قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية بإدارة التحريات والمباحث الجنائية وتم مداهمة المحال التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية، والتأكّد من حيازتها للبضائع المغشوشة.

ونبه إلى مخاطر هذه البضائع غير الآمنة، والتي تضر بسمعة شركات عالمية حيث يتم بيعها بأسعار مغرية على اعتبار أنها أصلية، ويتم تخزينها وتكديسها في مخابئ سرية بشكل يتنافى مع اشتراطات السلامة العامة، وما قد تسببه من حرائق وأضرار كبيرة.

وحذر العميد الراشدي المستهلكين من شراء هذه البضائع الموسومة والمغلّفة بشعارات مطابقة للمنتجات الأصلية، قصيرة الأجل، وما يترتب عليه من ضياع حقوقهم لإثبات شرائها من دون فواتير رسمية، داعياً إياهم إلى التأكد من صلاحية تلك المنتجات.