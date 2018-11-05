تبرئة 11 شخصاً من سرقة مكيفات دائرة حكومية

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

قضت محكمة الجنايات في الشارقة، ببراءة 11 آسيوياً من الاتهام الموجه لهم بسرقة أربعة مكيفات من جهة حكومية، وبيعها لمحل سكراب في المنطقة الصناعية السادسة بـ 200 درهم لكل مكيف.

تعود الواقعة إلى ورود بلاغ بسرقة أربعة مكيفات من إحدى الساحات التابعة لجهة حكومية في الشارقة، وبيعها لسكراب بمبلغ 800 درهم، حيث تم التحقق من الواقعة، والقبض على الشخص الأول والثامن والثالث والرابع، حسب ترتيبهم بأمر الإحالة، وبعدها تم القبض على باقي المتهمين في القضية،.

وقال أحد القائمين بعملية الضبط، إنه شارك في القبض على عدد من المتورطين في القضية، لكنه لم يكن من قام بالتحقيق معهم، وكانت مهمته فقط أخذ أربعة من المتهمين إلى الموقع، حيث تمت مواجهتهم بواقعة السرقة، التي تمت بالتعاون والاتفاق وتوزيع الأدوار.