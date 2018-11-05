3 سنوات حبساً والإبعاد لخادمة أشعلت النيران في منزل كفيلها

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

قضت محكمة الجنايات في رأس الخيمة، بمعاقبة خادمة من الجنسية الآسيوية، بالسجن لمدة ثلاث سنوات، والأبعاد عن الدولة بعد قضاء العقوبة، في قضية إشعال النيران في منزل مواطن بإحدى مناطق الإمارة.وكانت شرطة الإمارة قد تلقت بلاغاً حول حدوث حريق بفيلا مواطن في إحدى مناطق الإمارة.

وتبيّن من خلال التحقيقات، اشتعال النيران أولاً في إحدى الغرف المجاورة لسور المنزل، واتهمت أسرة المواطن، الخادمة بإشعال النيران في المنزل، نتيجة لخلافات بينهم، حيث استغلت عدم وجودهم داخل المنزل، وتسلقت السور وألقت بالنار على ستائر هذه الحجرة، واعترفت المتهمة في التحقيقات التي أجريت معها بقيامها بالجريمة، وقالت إن دافعها للقيام بحرق المنزل، كان بسبب خلافات مع كفيلها.

وتنوعت روايات الخادمة خلال سير التحقيقات، حيث تضاربت أقوالها في خلال مراحل التحقيق معها، والأسباب التي قادتها لإشعال النيران بالمنزل، الذي أدى لوقوع خسائر مادية دون إصابات بشرية.