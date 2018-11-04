إحالة شاب حرض طلبة على الاعتداء على مدرسيهم إلى المحكمة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

ضبطت الجهات المعنية في أبوظبي شاب بعد قيامه بنشر رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يحرض من خلالها طلبة إحدى المدارس على الاعتداء على الكادر التدريسي فيها، حيث تم إحالة الشاب إلى محكمة أبوظبي للنظر في الواقعة.

ووفقاً لقرار الإحالة فقد وجه للشاب تهمة ارتكاب فعل من شأنه إثارة خطاب الكراهية بأن حرض الطلاب على كراهية المدرسة والمدرسين، وكان ذلك باستخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "انستغرام"، حيث ارتكب فعل من شأنه أن يخل بالنظام العام عن طريق نشر مقاطع فيديو ورسائل تحض على استعمال العنف.

وتم تقيد الواقعة جناية وجنح، طبقاً بالمواد 1-7-18/2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 2 لسنة 2015 في شأن مكافحة التميز والكراهية، وبالمادتين 41 و46 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ إلى الجهة المعنية يفيد بقيام شاب يبلغ من العمر 21 عاما بنشر مقاطع فيديو ورسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يحرض فيها طلاب المدرسة على استخدام العنف، ليتم إحالة البلاغ إلى القسم المختص والذي تولى بدوره مهام التأكد من البلاغ وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى المحكمة المختصة.