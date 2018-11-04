لا استثناءات في مخالفة المركبات المزودة في الشارقة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

شدد المقدم خالد الكي، نائب مدير إدارة الدوريات في القيادة العامة لشرطة الشارقة، على أنه لا توجد أي استثناءات مع فئة «مزودي المركبات» المسببة للإزعاج، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون مع هذه الفئات بأي شكل من الأشكال، وقال إن العقوبة تتمثل في حجز المركبة لمدة 6 أشهر، وهو قرار يطبق منذ عام 2013 بتوجيه من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، بحجز أي سيارة مزودة، وأكد المقدم الكي تطبيقهم للقرار بكل صرامة دون وجود أي استثناءات ولفت إلى السلوكيات السلبية التي تؤدي إلى وقوع إصابات ووفيات التي تم رصدها من خلال رقابتهم الحثيثة منها التجمعات اللامسؤولة.

وقال: «إن خططاً مستمرة تقوم بها إدارة الدوريات تتناسب وفقاً للموسم الخاص بها مثل العودة إلى المدارس وموسم الشتاء»، لافتاً إلى حزمة الإجراءات التي يتم اتخاذها تحمل شقي التوعية والضبط المروري، مشيراً إلى تكثيف أعداد الدوريات في المناطق البرية نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية، خاصة في النقاط الساخنة التي شهدت حوادث سابقة إلى جانب حملات توعوية بالتعاون مع عدة جهات.

وذكر أن أكثر النقاط الساخنة في الإمارة كانت شارع مليحة، وبعد التوسعة من قبل وزارة البنية التحتية بتحويله إلى ثلاثة مسارات انخفضت نسبة الحوادث فيه بشكل كبير جداً، ولم تقع خلال هذا العام سوى حادث واحد فقط، علاوة على توسعة جسر البديع وشارع، ما جعل الطرق أكثر انسيابية.