%64 انخفاض الجريمة بالمناطق المظلمة بعجمان

المصدر: عجمان - البيان

نفذت إدارة التحريات والمباحث الجنائية في القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة «إضاءة» بالتعاون مع ملّاك العقارات والمباني لإنارة المناطق المظلمة في الإمارة، وأسهمت المبادرة في انخفاض معدل الجريمة بنسبة 64.3% عام 2018 مقارنة بعام 2017، وذلك ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها القيادة العامة لشرطة عجمان، التي تهدف إلى تحقيق استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان ورفع نسبة الشعور بالأمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، إن تنفيذ المبادرة جاء حرصاً من شرطة عجمان على تعزيز الأمن والأمان، ورفع نسبة الشعور بالأمان من خلال إضاءة المناطق المظلمة في إمارة عجمان بالتعاون مع أصحاب المباني والعقار الذين أبدوا تعاوناً كبيراً في تنفيذ المبادرة.

وقال المقدم أحمد سعيد النعيمي مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، إن عدد المباني التي تم التعاون مع أصحابها بلغ 290 مبنى في مناطق صناعية الجرف والصناعية الجديدة، ومناطق أخرى في النعيمية والجرف والراشدية، مؤكداً أن المبادرة مستمرة حتى تتم إنارة جميع المناطق المظلمة المأهولة بالسكان في إمارة عجمان.