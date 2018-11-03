وفاة طفل عربي غرقاً في بحر رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة البيان

توفى طفل عربي الجنسية يبلغ من العمر نحو 14 عاماً غرقاً في البحر بإمارة رأس الخيمة مساء أمس وتم إنقاذ طفل آسيوي آخر 12 سنة وتم نقله للمستشفى.

وأوضح الرائد طارق أحمد الشرهان رئيس قسم الاسعاف والانقاذ عن ورود بلاغ لغرفة العمليات بالقيادة العامة عند تمام الساعة 4:00 مساء يوم أمس الجمعة يفيد بوجود طفل يتعرض للغرق .

وانتقلت على الفور فرقة خاصة من المنقذين والمسعفين إلى موقع البلاغ وتبين أن الطفل فارق الحياة نتيجة ابتلاعه كمية كبيرة من المياه ، وارتطام الأمواج القوية به ، حيث قام بعض الأهالي المتواجدين في موقع الحادث بنقله للشاطئ، وشاهد أفراد قسم الاسعاف والإنقاذ طفلاً آخر يتعرض للغرق كذلك نتيجة ارتفاع الأمواج البحرية وتم إنقاذه ونقله للمستشفى، كما تم نقل الجثة إلى المستشفى لتسليمها لذويها حسب الأصول المتبعة ، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية .

ودعا العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة أولياء الأمور إلى الاهتمام جيداً بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم حفاظاً على حياتهم وحمايتهم عبر ضرورة مراقبتهم وعدم تركهم دون التواجد بقربهم وحذرهم من خطورة إهمال الأبناء خلال وجودهم على شاطئ البحر وحثهم على عدم السماح لهم بممارسة السباحة في أماكن التيارات البحرية أو في الأماكن غير المخصصة لهذا الشأن حفاظاً على سلامتهم ، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع الحادث معبراً عن أحر التعازي وصادق المواساة لأسرته.