المؤبد لمدانَين بحيازة مؤثر «ميثامفيتامين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد على متهمين اثنين، لحيازتهما بقصد الاتجار المؤثر العقلي «ميثامفيتامين».

كما قضت بتغريمهما 50 ألف درهم، مع مصادرة المضبوطات وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة وإلزامهما بالرسم القانوني المستحق. ‏وتعود تفاصيل القضية، إلى إحالة النيابة العامة للمتهمين لمحكمة أول درجة، عن تهمة الحيازة بقصد الاتجار لمادة «ميثامفيتامين» في غير الأحوال المرخص لها قانوناً، وتهمة تعاطيه.

إضافة إلى تهمة تعاطي المؤثر العقلي «أمفيتامين» في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، مطالبة بمعاقبتهما وفقاً لعدد من مواد القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.

‏وقضت محكمة أول درجة بالسجن المؤبد وبتغريم كل منهما مبلغ 50 ألف درهم عن التهمة الأولى وبحبسهما سنة عن التهمة الثانية مع مصادرة المضبوطات.‏