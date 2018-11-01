يسرق محتويات المركبات بكسر نوافذها

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنح الشارقة قضية سرقة محتويات مجموعة من المركبات في إحدى الساحات الرملية بمنطقة البريجة، المتهم فيها شخص من جنسية آسيوية تم ضبطه متلبساً من قبل إحدى الدوريات، بعد أن كسر زجاج النافذة الأمامي من جهة السائق لمركبة ذات دفع رباعي ودخل للاستيلاء على ما بداخلها وتمّ القبض عليه.

واستمع القاضي إلى أقوال اثنين من شهود الإثبات، حيث أكد الأول أنه ورد بلاغ من إحدى الدوريات المتحركة بضبط متهم في حالة غير طبيعية وقيامه بكسر زجاج مجموعة من السيارات بالطريقة نفسها وسرقة ما بداخلها،وقد أدلى باعترافات تفصيلية للتهمة. وقال الشاهد الثاني إنه وصل إلى موقع الحادث في ساحة رملية فيها مجموعة من المركبات المتوقفة والمتهم دلّه على جميع السيارات التي سرقها. وتم حجز الدعوى للفصل فيها في 12 نوفمبر الجاري.