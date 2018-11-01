خلاف على وجبة طعام يتسبب في مقتل آسيوي

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

تسبب خلاف بين آسيويين على توزيع كميات من الطعام المخصصة لزملائهم بالسكن في نشوب شجار أسفر عن مقتل أحدهم بعد تعرضه لطعنة بسكين طبخ في منطقة الرقبة.

القضية التي نظرتها محكمة جنايات أبوظبي أمس، تعود أحداثها إلى قيام المجني عليه، المكلف بمهام توزيع وجبات الطعام، بإعطاء أحد زملائه بالسكن لكمية زائدة من الطعام، الأمر الذي تسبب في اعتراض أحد الموجودين "المتهم" على الكمية الممنوحة لزميلهم، لينشب على إثره خلاف تطور إلى إقدام المتهم على حمل سكين طعام، وطعن المجني عليه في رقبته متسبباً في وفاته.

وخلال الجلسة دفع المحامي الحاضر مع المتهم بانتفاء القصد الجنائي للجريمة، وقال، إن المتهم والمجني عليه، كانا مقربين من بعضهما، إذ جمعتهما علاقة صداقة وطيدة، لكونهما زميلين في العمل، مضيفاً "بأنه لم يكن هناك أي خلافات بينهم تشي أو تشير الى احتمال توافر القصد القتل".

وأوضح أن الخلاف بينهما كان وقتياً، الأمر الذي نجم عنه وفاة المجني عليه، مطالباً هيئة المحكمة بتعديل وصف الدعوى من القتل العمد إلى الاعتداء الذي أفضى إلى موت.