الإعدام لآسيوي قتل آخر لرفضه تزويجه أخته

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

قضت محكمة جنايات أبوظبي بالإعدام لرجل آسيوي الجنسية، عن تهمة قتل شخص آخر رفض تزويجه أخته، بإجماع أعضاء الهيئة القضائية.

‏وكانت النيابة قد أحالت المتهم إلى القضاء بعد ورود بلاغ عن وقوع جريمة قتل، تبين من خلال إجراءات التحقيق والتحري، بأن السبب وراء ارتكاب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين المتهم والمجني عليه، إثر رفض الضحية طلب المتهم بالزواج من شقيقته.

‏وكان محامي الدفاع للمتهم قد طلب خلال مرافعته في الجلسة السابقة بانتفاء القصد الجنائي، مطالباً بتعديل قيد ووصف التهمة من القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى الضرب المفضي للموت نظراً لعدم وجود نية لإزهاق روح المتهم.

‏وأوضح المحامي أن الضحية اعتدى على المتهم بواسطة سكين، حيث أفاد التقرير الطبي وجود حالة سكر لدى الضحية، مما جعل المتهم يضطر إلى حماية نفسه مما يوفر له حالة الدفاع الشرعي عن النفس.