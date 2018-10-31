مخمور يهشم رأس آخر بعصا خشبية حتى الوفاة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، النظر في قضية شابين آسيويي الجنسية، الأول متهم بقتل آخر من نفس الجنسية، بعصا خشبية، فيما يواجه الثاني تهمة العلم بوقوع جريمة، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها.ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول، تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد، من خلال ضربه بعصا خشبية عدة مرات، ما تسبب في إصابته بجروح في الجمجمة أودت بحياته.

حيث أشار المتهم خلال الجلسة، إلى أنه لا يعلم إن كان قد ارتكب الجريمة أم لا، لأنه وقت وقوعها كان في حالة سكر شديد، ولا يتذكر شيئاً، نفياً في الوقت نفسه اعترافاته التفصيلية الوارد في تحقيقات النيابة العامة.

اعتراف

فيما اعترف المتهم الثاني بالاتهام المسند إليه، مشيراً إلى أنه شاهد جثة القتيل، ولكنه خاف من إبلاغ الجهات الشرطية، خوفاً من إقحامه في الجريمة.

وبعد مداولات، قررت المحكمة حجز القضية للحكم غداً في الاتهام الموجه للمتهم الثاني، المتعلق بعدم الإبلاغ، فيما أجلت القضية المتعلقة بالقتل إلى 28 نوفمبر المقبل، لندب محامٍ للدفاع عن المتهم الأول، بالإضافة إلى استعلام النيابة العامة عن أولياء الدم للمجني عليه، والوقوف على رأيهم في العفو عن المتهم من طلب تطبيق القصاص.