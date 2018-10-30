يهشم رأس آخر بعصا خشبية .. وينسى

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها اليوم، النظر في قضية شابين آسيويين، الجنسية الأول متهم بقتل آخر من نفس الجنسية، فيما يواجه الثاني تهمة العلم بوقوع جريمة وعدم ابلاغ الجهات الأمنية عنها.

ووجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار والترصد من خلال ضربه بعصا خشبية عدة مرات ما تسبب في إصابته بجروح في الجمجمة أودت بحياته، حيث أشار المتهم خلال الجلسة إلى أنه لا يعلم إن كان قد ارتكب الجريمة أم لا، لأنه وقت وقوعها كان في حالة سكر شديد ولا يتذكر شيئا، نافياً في الوقت نفسه اعترافاته التفصيلية الوارد في تحقيقات النيابة العامة.

فيما اعترف المتهم الثاني بالاتهام المسند إليه، مشيرا إلى انه شاهد جثة القتيل ولكنه خاف من ابلاغ الجهات الشرطية، خوفاً من إقحامه في الجريمة.

وبعد مداولات قررت المحكمة حجز القضية للحكم غدا في الاتهام الموجه للمتهم الثاني المتعلق بعد الابلاغ، فيما أجلت القضية المتعلقة بالقتل إلى 28 نوفمبر المقبل، لندب محام للدفاع عن المتهم الأول بالإضافة إلى استعلام النيابة العامة عن أولياء الدم للمجني عليه والوقوف على رأيهم في العفو عن المتهم من طلب تطبيق القصاص.