«جنايات الشارقة» تنظر قضية قتل حارس مصنع

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

نظرت محكمة جنايات الشارقة جريمة قتل نفذها آسيوي ضد آخر من جنسيته الذي يعمل حارساً لدى أحد المصانع بأن قام بطعنه حتى الموت لخلافات شخصية بينهما، وحضر شقيق المجني عليه جلسة أمس وأبلغ الهيئة القضائية رغبتهم في القصاص، رافضين قبول الدية الشرعية، فيما أجّلت الجلسة إلى 19 من شهر نوفمبر المقبل لإنهاء إجراءات حصر الإرث وتقديم طلب القصاص موثقاً.

وأظهرت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بقتل زميله، نتيجة مشادة وشجار دار بينهما، ومثل المتهم أمام الهيئة القضائية وواجهته بالتهمة المنسوبة إليه، حيث اعترف بقتل زميله، مشيراً إلى أنه يعاني مرضاً نفسياً ولم يقصد قتل المجني عليه. وقال شقيق القتيل إن لدى أخيه ثلاثة من الأبناء جميعهم في فئة عمرية شابة، وإنه تفاجأ بالحادث كون أخيه من النوعية المسالمة.