يقتل ضحيته بـ«شيول» ويحاول تضليل العدالة بسم الفئران

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

حددت محكمة الجنايات في دائرة محاكم رأس الخيمة في جلستها التي عقدت صباح أمس، 7 نوفمبر المقبل لاستدعاء أولياء دم المجني عليه في قضية مقتله على يد صديقه باستخدام أداة حديدية «شيول يدوي» .

ومحاولة تضليل العدالة بأن وضع في فم الضحية سم الفئران مدعيا إقدامه على الانتحار، واستمعت المحكمة لمرافعة محامي الدفاع بعد وصول تقرير الطب الشرعي، الذي أكد سلامة المتهم ومسؤوليته عن أفعاله بارتكاب جريمة قتل صديقه ومحاولته هو الآخر تناوله سم الفئران قصد الانتحار، بعد مشاهدته لصديقه مضرجاً في دمائه.

وكانت النيابة العامة في رأس الخيمة قد وجهت للمتهم تهم الشروع في الانتحار، والقتل مع سبق الإصرار، وطالب محامي المتهم، باستدعاء الطبيب الشرعي وتقديم مرافعته.