خفّض راتب موظّف 500 درهم فتلقّى ساطوراً قاتلاً

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

حدّدت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة أمس، الـ7 من نوفمبر المقبل موعداً للحكم في قضية اتهام آسيوي بقتل صاحب العمل الذي يعمل لديه من الجنسية نفسها، باستخدام «ساطور»، إثر خلاف نشب بينهما بعد تقليص الأخير لراتب المتهم 500.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للجهات الشرطية يفيد بتعرض صاحب ورشة إلى اعتداء بليغ باستخدام أداة حادة «ساطور طبخ» أسفر عن وفاته، لتشرع الشرطة في إجراءات البحث والتحري في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم قام بسرقة هاتفين محمولين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول وإخفائه، ليعود في اليوم الثاني إلى عمله الذي يملكه الضحية، وكأن شيئاً لم يحدث، وبمواجهته بالمقطع المصور الذي سجلته كاميرات المراقبة التابعة لأحد المحال التجارية، الذي يظهر فيه برفقة شخص آخر، وهما يهرولان عقب وقوع الجريمة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة.