مقتل صاحب عمل بـ"ساطور" بسبب 500 درهم

المصدر: أبوظبي ـــ موفق محمد

حددت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، يوم 7 من شهر نوفمبر المقبل، موعداً للحكم في قضية اتهام آسيوي، بقتل صاحب العمل الذي يعمل لدية من نفس الجنسية باستخدام "ساطور"، إثر خلاف نشب بينهما بعد تقليص الأخير لراتب المتهم من 1500 درهم إلى الف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للجهات الشرطية، يفيد بتعرض صاحب ورشة إلى اعتداء بليغ باستخدام أداة حادة "ساطور طبخ" أسفر عن وفاته، لتشرع الشرطة في إجراءات البحث والتحري في الواقعة وتحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه وإحالته إلى النيابة العامة.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم قام بسرقة هاتفين محمولين للضحية، إضافة إلى سرقة حاسب آلي محمول، وإخفائه، ليعود في اليوم التالي إلى عمله الذي يملكه الضحية، وكأن شيئاً لم يحدث، وبمواجهته بالمقطع المصور الذي سجلته كاميرات المراقبة التابعة لاحد المحال التجارية، والذي يظهر فيه برفقة شخص آخر، وهما يهرولان عقب وقوع الجريمة، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، ليتم احالته إلى المحكمة المختصة.

وخلال الجلسة دفع المحامي محمد الحضرمي الحاضر مع المتهم بانتفاء اركان الجريمة، وبتعرض المتهم إلى استفزاز خطير نتج عنه ارتكاب الجريمة، تمثل في محاولة المجني عليه الاعتداء جنسياً على المتهم خلال وجوده بالمركبة، مضيفاً أنه في حال جنحت المحكمة إلى ادانة المتهم فإن الواقعة لا تتعدى حالة ضرب أفضت إلى موت وذلك لانتفاء القصد الجنائي.

وقال إن صاحب العمل استقدم المتهم من بلده الأم للعمل لدية على راتب قدره 1500 درهم، وبحلول موعد استلام راتب الشهر، قام المجني عليه بانتقاص مبلغ من راتب المتهم الشهري، وتسليمه مبلغ 1000 درهم، وعندما استفسر موكلي عن السبب، طلب منه المجني عليه ممارسة الرذيلة معه مقابل حصوله على باقي الراتب الشهري.

وسلم هيئة المحكمة مذكرة شارحة طالب في ختامها الحكم ببراءة موكله من التهم المنسوبة، واحتياطياً استخدام الرأفة والرحمة.