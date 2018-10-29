التحقيق في انتحار امرأة من أعلى جسر على طريق سريع بالشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

تحقق شرطة الشارقة في حادث انتحار آسيوية (38 عاماً) بعد أن ألقت بنفسها من أعلى جسر على طريق سريع بالإمارة ما أدى إلى وفاتها، إذ إن سرعة استجابة شرطة الشارقة، ووصول الدوريات المختصة على الفور إلى موقع الحادثة حال دون وقوع حوادث بين المركبات الأخرى، حيث عملت الدوريات على تنظيم حركة السير، وتحويل اتجاه المركبات لتفادي الازدحام.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة بلاغاً في تمام الساعة 7:43 دقيقة من مساء السبت الماضي يفيد بسقوط امرأة آسيوية من أعلى جسر على طريق الذيد ـ الشارقة السريع، ما عرَّضها للدهس من قبل سيارة مسرعة بعد أن تفاجأ سائقها بوجود جسم غريب أمامه مباشرة.

وانتقل فور تلقي البلاغ كبار ضباط شرطة الشارقة يتقدمهم العميد محمد راشد بيات مدير عام العمليات الشرطية، والعميد الدكتور خليفة كلندر مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، والعقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية، ونائبه العقيد فيصل بن نصار، والمقدم خالد الكي نائب مدير إدارة المرور والدوريات، وعدد من ضباط الاختصاص بشرطة الشارقة، إضافة لدوريات من مركز شرطة واسط الشامل (مركز الاختصاص) والأنجاد والإسعاف والإنقاذ وفريق من رجال التحريات والمباحث الجنائية.

وقال العميد بيات: «باشرت فرق الاختصاص عملها فور وصولها إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة الأولية والتحقيق المبدئي أن الجثة تعود لإحدى السيدات من الجنسية الآسيوية تدعى (م.أ) وتبلغ من العمر 38 عاماً، قامت بالانتحار بعد أن ألقت بنفسها من أعلى الجسر».