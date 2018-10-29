محاولة قتل بسبب 720 درهماً

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

تعرض شخص من الجنسية الآسيوية لمحاولة قتل طعناً بسلاح أبيض من قبل 9 أشخاص، جراء مطالبته أحدهم برد مبلغ 720 درهماً استدانه منه في وقت سابق، حيث تفاجأ المجني عليه بإعداد كمين له من قبل الأشخاص التسعة أسفر عن بقائه لمدة أربعة أشهر في المستشفى؛ نتيجة الإصابات التي تعرض لها في أماكن متفرقة من جسده، وكذلك سرقة مبلغ 7600 درهم كانت في محفظته.

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واستمعت الهيئة القضائية في محكمة جنايات الشارقة إلى أقوال المجني عليه، الذي قال إنه حضر إلى الدولة بتأشيرة عمل، حيث تواصل معه أحد المتهمين الذين تربطه بهم علاقة معرفة من بلدهم يطلب منه استدانة مبلغ قيمته 720 درهماً لحاجته القصوى للمبلغ، وأنه سيعيده خلال أيام قليلة، إلا أنه وبعد مرور أكثر من حوالي شهر بدأ المجني عليه يتواصل مع المستدين هاتفياً ويطلب منه إرجاع المبلغ كونه في حاجة ماسه له، إذ يريد إرساله إلى أسرته في بلده.

تقريروأشار إلى أن المتهم كان يتجاهل الرد على الهاتف أو الرسائل، إلا أنه في يوم الواقعة أجاب وأوهمه بأنه سيعيد المبلغ وطلب مقابلته في منطقة النباعة بالشارقة في الساعة 11 مساءً، لافتاً إلى أنه حين التقى معه في الموعد والمكان المتفق عليهما تفاجأ باعتداء المتهم عليه بالضرب وتوجيه عدة لكمات مباشرة على وجهه كونه أزعجه بالاتصال المتكرر، موضحاً أنه كان برفقة 8 أشخاص قاموا بالاعتداء عليه وطعنه في أماكن متفرقة من جسده، ومن ثم سرقوا منه مبلغ 7600 درهم كان في محفظته، وتركوه فاقداً للوعي إلى أن تم نقله من قبل أشخاص آخرين إلى المستشفى الذي بقي فيه للعلاج لأكثر من أربعة أشهر.

وقدم المجني عليه تقريراً طبياً يتضمن تفصيلاً عن إصابته ومدة بقائه في المستشفى، فيما أجلت المحكمة الجلسة التالية إلى يوم 21 من شهر نوفمبر القادم.