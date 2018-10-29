إنقاذ أسرة بعد تدهور مركبتها

المصدر: الشارقة - البيان

ساهمت سرعة الاستجابة بشرطة الشارقة، وجناح الجو بالشارقة، وفريق الإسعاف الوطني، في إنقاذ 5 مصابين بعد تعرضهم لحادث مروري على شارع مليحة بالاتجاه إلى مدينة كلباء، إذ تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة بشرطة الشارقة، بلاغاً يفيد بتعرض مواطن وأبنائه الأربعة لإصابات بليغة إلى متوسطة، إثر حادث تدهور عنيف، بعد أن فقد سائق المركبة السيطرة على السيارة.

ووفق التقرير، أفاد مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى، العميد أحمد بن درويش، بأن الحادث وقع في تمام 2 والنصف ظهراً، عندما كانت المركبة من نوع جيب رانجلر تسير على طريق مليحة - كلباء، حيث فقد قائدها السيطرة بسبب انفجار أحد الإطارات.