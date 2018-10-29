شرطة الشارقة تحذر من القيادة دون رخصة في البر وضجيج المركبات المزودة

المصدر: الشارقة - نورا الأمير

حذر العميد أحمد عبد الله بن درويش مدير إدارة شرطة المنطقة الوسطى من القيام ببعض الممارسات السلبية، التي يقوم بارتكابها مرتادون للمناطق البرية تم رصدهم، ومنها القيادة دون رخصة قيادة صادرة من الجهات المعنية، إضافة إلى قيادة الدراجات النارية دون الالتزام بالمسارات وإجراءات الأمن والسلامة أو ارتداء خوذة الحماية، ما يعرض مستخدميها للخطر، كما تطرق إلى «تزويد المركبات» ما يؤدي إلى إحداث ضجيج وإزعاج للعوائل المتواجدة. كاشفاً عن نية الإدارة تكثيف الدوريات للحد من تلك السلبيات.

وجدد العميد بن درويش دعوته بضرورة اتخاذ احتياطات الأمن والسلامة في المناطق الصحراوية، والابتعاد عن تجمعات العوائل وممارسة السلوكيات السلبية، وعدم الوقوف بصورة تشكل خطراً على مستخدمي الطريق، كاشفاً عن استخدام مركبتين خلال الموسم الحالي الأولى «مركبة إسعاف» صحراوية يتم الاستعانة بها في حالات الإصابة البسيطة، وهي مجهزة بسرير مثبت بالمركبة وبعدة إسعافات أولية، علاوة على اختيار سائق لديه دراية كاملة بجغرافية المنطقة، فيما تم تجهيز المركبة الثانية للعمل على سحب المركبات التي تتعطل بالبر أو يضل أصحابها ومساعدتهم للخروج بسلام من المنطقة وهي مزوّدة بأجهزة خاصة، مؤكداً أنها ستشكل إضافة نوعية ومساعدة مهمة لمرتادي البر.

لجنة مخصصة

وقال، إن القيادة العامة لشرطة الشارقة استعدت للموسم الحالي، الذي يشهد ارتياد أعداد كبيرة من محبي البر وهواة السيارات ذات الدفع الرباعي والدرجات الهوائية، مشيراً إلى اجتماعات تنسيقية تقوم بها لجنة مخصصة تم تشكيلها منذ ثلاث سنوات بتوجيه من القائد العام اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة دورها الإشراف على المناطق الصحراوية لاسيما منطقتي البداير والفاية، وذكر أن اللجنة التقت مع مجالس البلديات، لاسيما البطائح والذيد ومليحة والمدام، حيث أبدوا كامل الاستعداد للتعاون والتفاعل مع اللجنة.