مدني أم القيوين يسيطرعلى حريق بمستودع ويخلي 120 شخصا

المصدر: أم القيوين - عصام الدين عوض

تمكنت فرق الإطفاء التابعة لإدارة الدفاع المدني بأم القيوين من السيطرة على حريق اندلع في أحد المستودعات بالمنطقة الصناعية القديمة، دون أن يسفر عن إصابات بشرية.

وقال المقدم الدكتور سالم حمد بن حمضه مدير إدارة الدفاع المدني بأم القيوين، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 08:45 صباح اليوم، يفيد باحتراق مستودع للمواد الغذائية بالمنطقة الصناعية، وعلى الفور انطلقت سيارات الإطفاء والإسعاف الوطني ودوريات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم إخلاء المستودع والمنطقة المجاورة له من القاطنين بها، وبلغ عددهم 120 شخصا، وتم إخماد النيران والسيطرة على الحريق وتبريد الموقع وتسليمه للجهات المختصة بالإمارة، لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحادث دون تسجيل أي اصابات بشرية، من خلال تعاملهم مع الحادث بكل دقة واحترافية عالية، مؤكداً أن إنجاز المهمة ناتج عن تعاون شرطة أم القيوين و الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة "مركز الحمرية" والإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان وبلدية أم القيوين والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.