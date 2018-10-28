تحذير من مخاطر الاحتيال العقاري عبر «التواصل الاجتماعي»

المصدر: أبوظبي - البيان

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من مخاطر الاحتيال العقاري التي تستنزف مدّخرات الضحايا بأساليب مضللة عبر شبكة الإنترنت وحسابات التواصل الاجتماعي.

ودعا العميد محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بالإنابة الباحثين عن عقارات بأسعار مخفضة إلى عدم الوثوق بالإعلانات الوهمية حاثاً على الالتزام بضوابط الجهات المعنية في توثيق العقود الإيجارية وألا يكون خفض الإيجار الوهمي دافعاً للوقوع ضحية للاحتيال العقاري وفق تعبيره.

وطالب الجمهور باتخاذ التدابير الوقائية من خلال التواصل مع مكاتب العقارات المعتمدة والطلب من الوسيط أو المندوب إبراز الهوية الإماراتية وتسجيل بياناتها وعدم إعطائهم الأوراق الثبوتية إلا في تلك المكاتب واستلام الإيصالات المختومة والاحتفاظ بالعقود الرسمية والتأكّد من تسجيل العقار في دائرة التخطيط العمراني والبلديات.