يستخدم رخصة مزورة للاستيلاء على ٣ هواتف

المصدر: الشارقة-نورا الأمير

باشرت محكمة جنايات الشارقة النظر في قضية استخدام رخصة تجارية مزورة لمؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» والاستيلاء على ٣ هواتف متحركة و٣ شرائح رقمية المتهم فيها شخص آسيوي الجنسية.

وواجهت الهيئة القضائية المتهم بالاتهامات بأن قام باستخدام رخصة مزورة وتقديمها لاتصالات وهو يعلم أنها مزورة وتمكن من استخراج ثلاثة هواتف وأرقام. و

ذكر شاهد الإثبات الذي يعمل بالجهة الشاكية أن صاحب الرخصة أعلمهم بأنه لم يتقدم بأي طلب لاستخراج هواتف أو شرائح تليفونية وأن شخصاً آخر تقدم بمستندات للحصول على أحد العروض التجارية التي تطرحها الشركة من وقت لآخر، لافتاً إلى انه بالتدقيق على الأوراق الخاصة بالمعاملة تبين وجود تزوير في الرخصة التجارية وعليه تم الوصول إلى المتهم الماثل، وأجلت المحاكمة إلى١٤ نوفمبر المقبل.