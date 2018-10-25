15 عاماً سجناً لداعشي وإيداع مواطنْين مركزاً للمناصحة

المصدر: أبوظبي ـ وام

حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية في جلستها التي عقدتها، أمس، بسجن «م. د. م» عربي الجنسية ويبلغ من العمر 45 عاماً لمدة 15 سنة والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء فترة العقوبة ومصادرة الأجهزة والكمبيوترات والهواتف النقالة التي تمت مصادرتها أثناء التحقيق وذلك بعد إدانته بالانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي ونشر مقالات ومواد إعلامية كاذبة وإشاعات من شأنها الإضرار بمصالح الدولة العليا.

وقضت المحكمة بسجن «ر. ع. م» خليجي الجنسية ويبلغ من العمر 27 عاماً لمدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف درهم ومصادرة كل الأجهزة المضبوطة في التحقيقات. كما حكمت المحكمة بإيداع كل من «ع. ع. س. ز» و«ع.ح. م» وهما إماراتيان بأحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية وذلك بعد أن وجهت إليهما النيابة العامة تهمة «الخطورة الإرهابية».