شجاعة عربيين تمنع سرقة نصف مليون درهم

المصدر: دبي ــ رامي عايش

تمكن شقيقان عربيان من استعادة نحو نصف مليون درهم من لص سرقها بالاشتراك مع متهمين اخرين، من مندوب شركة في الشارع العام، بعدما سمعا صوت شخص يستنجد لمساعدته في تخليص نفسه والمبلغ الذي كان بحوزته، من قبضة لصوص رشوا عليه مسحوق الفلفل الاحمر المهيج للعيون، من اجل الاستيلاء على الاموال التي سحبها لتوه من أحد البنوك القريبة من مسرح الجريمة.

وذكرت النيابة العامة أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي اليوم، ان الشقيقين تمكنا من الامساك باللص الذي كان يحمل حقيبة الاموال وتم استردادها وتسليمها للمندوب، واتصلا بالشرطة التي حضرت الى المكان وألقت القبض عليه، في حين ألقت القبض على بقية اللصوص في وقت لاحق، ليتبين من خلال التحقيق معهم ان أحدهم وهو العقل المدير للجريمة كان على علم ان المجني عليه سيتوجه الى البنك على دراجة وسيسحب مبلغا كبيرا من المال دون ان يتخذ التدابير اللازمة لحمايته اثناء نقله الى مقر عمله.

واقر "العقل المدبر" انه في صباح يوم الواقعة توجه هو وبقية المتهمين الى المكان الذي يوجد فيه البنك، ومن ثم دخل هو خلف المجني عليه الى البنك لمراقبته، وحدده لبقية المتهمين لاستهدافه بعد الخروج وبحوزته الاموال، وبالفعل، فما ان خرج حتى هاجموه ورشوا على عينيه مسحوق الفلفل الاحمر لشل حركته، وتمكنوا من السيطرة عليه والاستيلاء على الحقيبة التي ردها الشقيقان له بعد ملاحقتهم.