اتهام 4 أفارقة بسرقة 400 ألف درهم من شركة صرافة

المصدر: أبوظبي – موفق محمد

باشرت محكمة نقض أبوظبي في جلستها المنعقدة اليوم، النظر في قضية اتهام 4 أشخاص من جنسية أفريقية، متهمين بسرقة مبلغ 400 ألف درهم من احدى شركات الصرافة.

وتعود تفاصيل القضية، إلى ورود بلاغ يفيد بوقوع جريمة سرقة، خلال إجراءات تسليم إحدى شركات الصرافة لمبالغ مالية تعود إليها إلى شركة مختصة بنقل الأموال، حيث أشار البلاغ إلى نجاح المتهمين وجميعهم يرتدون الأقنعة، في سرقة المبالغ المالية باستخدام الأسلحة البيضاء، ليتمكنوا بعد ذلك من الهرب إلى جهة مجهولة، وعلى الفور شرع رجال الشرطة والتحريات في البحث والتحقيق في الواقعة، ليتم تحديد هوية المتهمين الأربعة وإلقاء القبض عليهم، وإحالتهم إلى محكمة أول درجة التي أصدرت عليهم حكماً بالسجن لمدة 10 سنوات وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف بعد ذلك.

وخلال جلسة أمس، دفع المحامي خلفان الكعبي الحاضر مع المتهمين بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة، وقال: إن المتهمين تم استجوابهم من قبل مترجم لا يجيد اللغة الأمم للمتهمين وهي لغة خاصة بإحدي القبائل الافريقية وتعرف باسم لغة "الميبو"، موضحاً في الوقت نفسه أن المجني عليهم لم يستطيعوا التعرف بشكل دقيق على المتهمين لكون الأشخاص الذين ارتكبوا الجريمة كانوا ملثمين.

والتمس من هيئة المحكمة أصليا الحكم ببراءة المتهمين من التهم المنسوبة إليهم، واحتياطياً استدعاء مترجم لاستجواب المتهمين، لتقرر المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 14 نوفمبر لحضور المترجم المختص بلغة المتهمين.